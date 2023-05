Ti sei reso/a conto che è arrivato il momento di acquistare un ripetitore Wi-Fi? Fai la scelta giusta e investi su un prodotto di qualità e affidabile nel tempo, come il FRITZ!Repeater 600, oggi in offerta a 33,49€ grazie allo sconto Amazon del 33%. Compatto, veloce e prestante: non fartelo sfuggire.

Porta la connessione ovunque in casa o in ufficio con il ripetitore Wi-Fi FRITZ!

Il ripetitore Wi-Fi FRITZ!Repeater 600 di AVM ha l'obiettivo di estendere la copertura di una rete wireless esistente.

Il FRITZ!Repeater 600 è progettato per fornire una connessione Wi-Fi stabile e veloce nelle aree della casa o dell'ufficio che sono lontane dal router principale. Utilizza la tecnologia Wi-Fi AC, che offre velocità wireless fino a 600 Mbps sulla banda a 2,4 GHz. Il repeater supporta anche la tecnologia dual-band, il che significa che può estendere sia la banda a 2,4 GHz che la banda a 5 GHz, offrendo una maggiore flessibilità nella scelta della frequenza di connessione.

La configurazione del FRITZ!Repeater 600 è piuttosto semplice grazie all'interfaccia utente intuitiva fornita da AVM. È possibile configurare il dispositivo utilizzando un browser web o l'applicazione MyFRITZ!, che offre un'esperienza utente semplificata. Una volta collegato al router principale, il repeater amplifica il segnale Wi-Fi esistente e lo estende per coprire una maggiore area senza perdita di velocità.

Un aspetto interessante del FRITZ!Repeater 600 è il fatto che possa funzionare come un punto di accesso wireless. Ciò significa che, se disponi di una connessione Internet via cavo, puoi possibile collegare il repeater al router principale tramite un cavo Ethernet e creare una nuova rete Wi-Fi nella zona in cui è posizionato il repeater.

Il FRITZ!Repeater 600, poi, supporta anche diverse funzionalità avanzate offerte dalla piattaforma FRITZ!OS di AVM. Ad esempio, è possibile configurare un programma di spegnimento automatico del repeater per risparmiare energia durante determinati periodi di inattività. Inoltre, è possibile utilizzare le funzioni di guest network per fornire agli ospiti un accesso separato e limitato alla rete Wi-Fi.

