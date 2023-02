Ripetitore Wi-Fi D-Link DAP a meno di 20 euro su Amazon

Il D-Link N300 DAP-1325 è un range extender che può aumentare la portata della tua rete Wi-Fi in tutta la tua casa o ufficio. Configurarlo è molto semplice, inoltre è poco ingombrante, quindi lo puoi posizionare praticamente ovunque. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 18,49€ invece di 25,99€.

Se hai una casa grande o vuoi allestire un ufficio con capacità ad alta velocità e hai bisogno di coprire molto terreno, questo è uno dei dispositivi che fa al caso tuo. Naturalmente, prima di acquistare un booster WiFi dovresti considerare se è davvero ciò di cui hai bisogno. Potrebbe essere che i tuoi problemi con Internet derivino dal tuo router wireless, o forse semplicemente che non hai la migliore connessione internet.

Nonostante questo, il D-Link N300 DAP-1325 possiede due antenne esterne che aumentano il più possibile il segnale WiFi. Questo è un dispositivo con presa a muro, il che significa che non occuperà spazio sul lato ed è semplicissimo da installare.

Sulla parte superiore c'è una luce a LED facile da vedere dall'alto. Questo è utile per dirti, a colpo d'occhio, quanto è buono il tuo segnale in qualsiasi momento. I colori che cambiano aiutano a denotare la connessione, utile anche nella configurazione ma ne parleremo più avanti.

Nella parte superiore c'è anche un pulsante WPS per una configurazione super semplice con un solo tocco senza bisogno di password. Nella parte inferiore è presente una porta LAN Ethernet che consente di utilizzarla come ripetitore del punto di accesso cablato.

Il D-Link N300 DAP-1325 supporta lo standard 802.11 g/n e grazie al sistema a doppia antenna può arrivare ad una velocità massima di 300 Mbps. Per uno spazio più piccolo, come un ufficio o una casa, è perfetto. Acquistalo ora su Amazon grazie allo sconto del 29% e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

