Riparte la Serie B su DAZN con Bari-Palermo: non perdetela

Torna finalmente il calcio, quello vero. Dopo l’antipasto Coppa Italia, sta per ripartire la nuova stagione di Serie B.

A inaugurare la stagione 2023-24 saranno Bari e Palermo, due squadre che, a modo loro, sono entrate nella storia del nostro calcio, soprattutto quello meridionale.

Questa partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Palcoscenico il San Nicola di Bari, che due mesi fa ha dovuto abbandonare il sogno Serie A ad una manciata di minuti dalla fine della partita contro il Cagliari di Ranieri.

Bari e Palermo, due squadre dal glorioso passato, scenderanno in campo venerdì 18 agosto alle 20:30. Sarà il match che inaugura la stagione cadetta 2023-24.

Il pronostico è aperto a qualsiasi risultato, ma sarà sicuramente una partita carica di emozioni e colpi di scena.

Il sogno del Bari e di tutti i baresi è di ripetere la stagione scorsa, ma questa volta con un finale totalmente diverso. Certo non sarà facile, perché la concorrenza in Serie B sarà spietata, vista la presenza di squadre blasonate come Sampdoria, Spezia e Parma.

Anche se sono stati ceduti i pezzi pregiati che hanno portato il Bari alla finale play-off, la squadra pugliese crede fermamente nelle potenzialità dell’attuale rosa.

E il Palermo? Mancati per poco i playoff nella scorsa stagione, i rosanero si sono rafforzati con acquisti di spessore e si presentano ai nastri di partenza come una delle squadre che possono ambire al salto di categoria.

In panchina c’è un tecnico esperto come Eugenio Corini, che avrà il compito di amalgamare tatticamente la rosa a sua disposizione.

Per vedere la partita è necessario abbonarsi a DAZN, scegliendo tra il piano PLUS (45,99 € al mese), il piano STANDARD (30,99 € al mese) e piano START (9,90 euro).

