Ring Video Doorbell Pro 2 tiene al sicuro la tua casa ad un prezzo speciale su Amazon

Il nuovo 3D Motion Detection di Ring Video Doorbell Pro 2 riduce correttamente i falsi allarmi e offre una maggiore comprensione di ciò che accade fuori dalla porta. Grazie alla migliore qualità della telecamera e alla copertura totale, Nest Hello è ora il miglior campanello video intelligente sul mercato, ma è compatibile solo con Amazon Echo. Acquistalo su Amazon a soli 219,99€ invece di 285,98€.

Da qualche tempo Ring vende varianti cablate e wireless dei suoi campanelli video, entrambe con la stessa qualità di registrazione Full HD e funzionalità comparabili. Ring ha alzato il tiro con il rilascio del Ring Video Doorbell Pro 2, che dispone di una telecamera a risoluzione più elevata e di alcune nuove funzionalità, come il rilevamento del movimento 3D basato su radar.

Ring Video Doorbell Pro 2, come il primo modello, è un dispositivo cablato che non include una batteria. Il campanello è abbastanza piccolo (114 x 49 x 22 mm) da poter essere montato sulla maggior parte dei telai delle porte, il che è un'ottima notizia. Quando si accede al proprio account, la prima cosa da fare è attivare la nuovissima funzione 3D Motion Detection. In questo caso, il radar viene utilizzato per determinare il punto di origine del movimento. Per prima cosa, si stabilisce dove posizionare il campanello utilizzando una mappa stradale e i dati satellitari.

Dopo aver installato il campanello, utilizzate la funzione di test per determinare il punto in cui inizia e termina l'area di rilevamento del movimento; questo servirà come segnale che il campanello si trova nella posizione appropriata. Si tratta di una combinazione efficace, poiché qualsiasi movimento che si desidera rilevare deve avvenire all'interno della zona di movimento definita e rientrare nel raggio d'azione specificato. Con Ring è possibile ridurre le notifiche anche in altri modi.

Utilizzando i dispositivi collegati, è possibile coordinare le azioni della videocamera con quelle di altri dispositivi, ad esempio accendendo la luce della Ring Floodlight Cam in risposta al rilevamento del movimento o avviando la registrazione di più videocamere contemporaneamente. Le zone di privacy, introdotte da Ring, consentono di oscurare il volto o la proprietà di un vicino. Una persona può entrare in una di queste zone dall'esterno, ma il suo movimento al suo interno non viene tracciato o monitorato. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.