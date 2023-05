Ring Intercom, citofono smart con controllo dal APP in promo speciale su Amazon

La sicurezza domestica è una priorità per chi cerca di sentirsi sicuro nel proprio ambiente domestico e la tecnologia è pronta a darci una mano con prodotti innovativi come il Ring Intercom di Amazon. Questo dispositivo straordinario, attualmente disponibile a soli 79,99€ invece di 129,99€, sta rivoluzionando il modo in cui monitoriamo e proteggiamo le nostre case.

Il Ring Intercom è molto più di un semplice citofono: è un sistema di sicurezza completo che ti consente di vedere, ascoltare e parlare con chiunque si trovi alla tua porta, direttamente dal tuo smartphone, tablet o PC.

Uno dei punti di forza del Ring Intercom è la sua incredibile qualità video HD. Grazie a questa funzionalità, puoi ottenere immagini nitide e dettagliate di chiunque si avvicini alla tua casa, di giorno e di notte. Inoltre, con la sua funzionalità di detection di movimento, il dispositivo ti invierà notifiche istantanee ogni volta che rileva movimenti sospetti.

Un altro vantaggio significativo del Ring Intercom di Amazon è la sua semplicità di installazione e utilizzo. Grazie alla sua connessione WiFi, puoi impostare il dispositivo in pochi minuti e iniziare immediatamente a monitorare la tua casa.

Ma ciò che distingue davvero il Ring Intercom è la sua integrazione con l'ecosistema Amazon Alexa. Puoi connettere il dispositivo con il tuo Echo Show o Echo Spot per visualizzare le riprese in diretta o controllare il dispositivo usando semplici comandi vocali.

Se stai quindi cercando un modo per migliorare la sicurezza della tua casa, puoi trovare questo prodotto su Amazon con uno sconto del 38%. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

