Riduci il tracciamento online e salvaguarda la tua privacy con una VPN

Quando navighiamo in Internet, senza le dovute precauzioni del caso, possiamo essere tracciati da aziende di terze parti, che collezionano i nostri dati per poi rivenderli. Purtroppo è un problema che accomuna tutti, anche chi si ritiene un esperto di tecnologia.

Per ridurre il tracciamento online e salvaguardare la propria privacy, si può utilizzare una VPN. Si tratta di un servizio che consente di nascondere il proprio indirizzo IP reale e di crittografare i dati, due azioni che rendono la vita molto difficile a chi abitualmente traccia gli utenti connessi alla rete.

In tutto questo NordVPN presenta una marcia in più, grazie all'utilizzo non solo della migliore crittografia del settore ma anche della funzionalità proprietaria Threat Protection Pro. Attualmente i piani della durata di due anni sono in sconto del 74% grazie all'offerta di Natale, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese, tre mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Ridurre il tracciamento online e salvaguardare la privacy con una VPN

Nel caso specifico, la VPN di NordVPN aiuta a ridurre il tracciamento dei dati e a salvaguardare la privacy online dei suoi utenti integrando la crittografia AES-256, lo standard più elevato oggi disponibile.

Un ulteriore aiuto arriva dall'impiego di Threat Protection Pro, disponibile nei piani Plus e Ultimate, i cui prezzi scontati sono rispettivamente pai a 3,89 euro e 6,39 euro al mese. Threat Protection Pro da una parte blocca il tracciamento dei dati quando gli utenti sono connessi online, dall'altra rileva la presenza dei malware ed elimina la pubblicità invasiva all'interno dei siti web.

Con l'offerta di Natale di NordVPN tutti i piani di due anni del servizio sono scontati del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese per 24 mesi. A questo poi si aggiungono 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.