Ricevi un buono e-commerce da 100€ con un prestito Prexta Compact

Prexta è una società di intermediazione finanziaria appartenente al gruppo Banca Mediolanum. È specializzata nell'erogazione di prestiti personali, finanziamenti sotto forma di cessione del quinto della pensione o dello stipendio, anticipo TFS e delegazione di pagamento.

Tra le tipologie di prestiti proposte si annovera anche Prexta Compact, soluzione pensata per gestire e consolidare i propri debiti. Da pochi giorni è disponibile una nuova promo, che consente di ottenere un buono e-commerce da 100 euro se si richiede un prestito Prexta Compact entro il 30 aprile di importo pari ad almeno 10.000 euro.

I vantaggi del prestito Prexta Compact

Sono diversi i vantaggi collegati alla richiesta di un prestito Prexta Compact: è possibile scegliere la durata del prestito da 24 a 120 mesi, l'importo da finanziare (da 3.000 euro a 75.000 euro), e ottenere una liquidità extra.

A tutto questo si aggiungono le opzioni Cambio Rata e Salta Rata. La prima consente al cliente di modificare l'importo della rata scegliendo un importo uguale o tra la rata minima e rata massima indicate nel contratto al momento della sottoscrizione del prestito. La seconda invece permette al cliente di posticipare il rimborso di una rata ogni anno (in questo casa viene preso come riferimento l'anno solare).

Prexta Compact si rivolge a chi ha necessità personali o familiari immediate, nel rispetto di una storia creditizia solida, ai cittadini con residenza o domicilio fiscale in Italia, ai lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati e a chi ha un'età compresa tra 18 e 83 anni.

Puoi richiedere Prexta Compact tramite questa pagina, in modo da beneficiare del buono e-commerce da 100 euro.

