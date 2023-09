Ricarica infinita con il Caricatore USB-C da 65W IN SCONTO su Amazon!

Ormai spesso ci si trova davanti alla necessità di avere un caricatore che sia in grado di dare potenza ed energia a più devices e che lo faccia con costanza e qualità andando, se possibile, a risparmiare anche spazio in termini di cavi e prese. In quest'ottica risulta di particolare interesse il doppio sconto che Amazon applica a questo Caricatore USB-C da 65W in cui è possibile cumulare al 7% di default anche un ulteriore 30% attivabile tramite coupon, andando così ad acquistare questo utilissimo prodotto al prezzo finale di 55,99€, al fronte degli 85,99€ di listino. Ben 30 euro di risparmio!

Ricariche da 65W in sconto su Amazon!

Il Caricatore USB-C da 65W messo in sconto da Amazon risponde a molte esigenze, sia in termini di organizzazione ed ordine e sia in termini di risparmio energetico. Si tratta di una vera e propria stazione di ricarica per più dispositivi corrisponde a una ciabatta elettrica con 5 porte, 3 caricabatterie USB e un cavo di ricarica rapida di tipo C da 65 W, che consente di risparmiare denaro e di mantenere la scrivania organizzata.

Dispone di un cavo retrattile di tipo C da 80 cm integrato da 65 W per caricare rapidamente laptop e smartphone. Ha un'aspettativa di vita di più di 10 anni e più di 5000 operazioni. Presenta, inoltre, di protezione da sovratensione e illuminazione, Smart Touch Power Control, 9+ funzioni di sicurezza e interruttore dell'aria. Una scelta di risparmio e potenza in tutte le sue sfaccettature che può considerarsi realmente interessante e da considerare, soprattutto considerando il doppio sconto applicabile.

E dunque, parlando di doppio sconto, ricordiamo l'offerta proposta da Amazon: il 7% già applicato di default sul caricatore USB-C da 65W a cui è possibile cumulare un ulteriore 30% spuntando la casella dei coupon per arrivare ad un prezzo finale di 55,99€. Approfittatene!

