Revolut Business: il conto ideale per le tue esigenze aziendali

Revolut Business si rivolge alle aziende, offrendo una gamma di piani di conto corrente progettati per agevolare la gestione finanziaria, la fatturazione e molto altro.

Tra i vari piani disponibili, ci sono opzioni totalmente gratuite e a canone mensile. Scegli quello che meglio si adatta alle tue esigenze per massimizzare le opportunità e le funzionalità a tua disposizione. La flessibilità è nelle tue mani: personalizza la tua esperienza in base alle necessità aziendali.

Revolut Business: il conto corrente perfetto per le tue esigenze aziendali

Revolut Business mette a disposizione 4 piani diversi: Free, Grow, Scale ed Enterprise. Free, il piano base, è il conto completamente gratuito con massimo 3 carte aziendali e fino a 200 carte virtuali per ogni dipendente.

Inclusi ci sono anche massimo 5 bonifici gratuiti. Superata tale soglia, pagherai 0,20€ per ogni bonifico in più. Il piano Free consente anche di spendere in 150 valute diverse, convertire oltre 25 valute, inviare denaro gratuitamente ad altri utenti Revolut, usufruire di un IBAN per bonifici internazionali e gestire i pagamenti ricorrenti.

E cosa rende le opzioni con canone mensile così speciali? Grow, Scale ed Enterprise offrono, per cominciare, Carte Metal gratuite, ampliando non solo il numero di bonifici locali senza commissioni ma anche quelli internazionali.

Questi piani consentono anche di effettuare pagamenti in blocco, di gestire facilmente i pagamenti per i dipendenti e di accedere a statistiche finanziarie dettagliate.

Tra le caratteristiche aggiuntive ci sono le integrazioni API business, un'interfaccia app più avanzata per una maggiore integrazione con la tua azienda e molto altro. Il piano Enterprise offre persino una gestione dedicata del conto.

Indipendentemente dall'opzione da te scelta, il servizio di assistenza sarà sempre pronto ad aiutarti, 24 ore su 24, sette giorni su sette.

L'apertura del conto avviene totalmente online: scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze, segui la procedura e fornisci i documenti richiesti. In breve tempo, il tuo conto sarà attivo e la tua carta sarà spedita direttamente a casa tua.

