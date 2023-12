Resend: e-mail per gli sviluppatori

Resend è un'API (Application Programming Interface) dedicata agli sviluppatori che permette di inviare messaggi di posta elettronica senza che questi ultimi vengano interpretati come spam. L'interfaccia può essere utilizzata in vari linguaggi di sviluppo e programmazione nonché framework per la realizzazione di App e Web application. La si può quindi utilizzare con Node.JS, PHP, Java, Python, Go o qualsiasi altra soluzione sia meglio per il proprio progetto. Permette inoltre di sfruttare React per la creazione di template.

Le funzionalità di Resend

Resend agisce proattivamente contro l'inserimento in blocklist. Se il proprio dominio viene aggiunto ad una di esse, come per esempio quella di Spamhaus, l'utente ne viene a conoscenza immediatamente e l'API genera una richiesta per la rimozione. Le e-mail vengono inviate tramite il server più vicino all'area in cui risiedono i destinatari, in questo modo vengono ridotte le latenze correlate al delivery. È inoltre supportato il protocollo di autenticazione BIMI (Brand Indicators for Message Identification) che consente al titolare di un brand di associare un'immagine al proprio marchio nei messaggi.

Gli IP dedicati sono Managed, questo significa che saranno in grado di adattarsi e di scalare in base ai volumi di traffico. Senza tempi di attesa. La configurazione DNS (Domain Name System) viene monitorata in tempo reale, se si verificano errori che potrebbero ostacolare i recapiti si riceve un'apposita notifica in modo da intervenire rapidamente. Le comunicazioni sono al sicuro tramite DKIM (DomainKeys Identified Mail) e SPF (Sender Policy Framework), in questo modo viene verificata l'identità del mittente.

La possibilità di definire regole DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) protegge contro l'impersonificazione da parte di utenti malevoli. Si possono così istruire i provider sulle modalità da utilizzare per le e-mail non autenticate. Il supporto per i Webhooks consente infine di ricevere notifiche direttamente nel proprio server ogni volta che una e-mail viene inviata, aperta o viene cliccato un link

Gratis fino a 3 mila e-mail

Resend prevede dei piani a pagamento per uso professionale e all'interno di aziende strutturate. È però disponibile un piano gratuito che permette di inviare fino a 3 mila messaggi e-mail al mese e un massimo di 100 al giorno. Tale formula offre anche un giorno di Data Retention e un dominio.