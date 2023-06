Redmi Note 12 a un PREZZO MAI VISTO, su Amazon al 43%

Se vuoi accaparrarti un ottimo smartphone senza spendere troppo dai un'occhiata a questa offerta che ti sto per segnalare. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Redmi Note 12 a soli 159,99 euro, invece che 279,90 euro.

Sì il prezzo è esattamente quello che vedi, non ci sono errori. Oggi puoi avvalerti di uno sconto del 43% che ti permette di risparmiare quasi 120 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Redmi Note 12: smartphone eccellente a prezzo shock

Redmi Note 12 si presenta con uno splendido display AMOLED da 6,7 pollici e refresh rate a 120 Hz. Ciò ti permette di goderti i tuoi contenuti video e i giochi al massimo. È dotato di una tripla fotocamera con IA da 50 MP per scatti eccezionali senza sforzo a qualsiasi ora del giorno.

Monta il potente processore Octa-core Snapdragon 685 con un processo di produzione a 6 nm e a supporto ci sono 4 GB di RAM. In questa versione avrai 128 GB di memoria interna che potrai anche espandere tramite una microSD. Ha una batteria gigante da 5000 mAh e una ricarica rapidissima da 33 W.

Inutile dire che a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all'altro. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Redmi Note 12 a soli 159,99 euro, invece che 279,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

