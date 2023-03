Meglio tardi che mai. Certo, non parliamo di chissà quanto tempo, però va detto che la linea Redmi Note 12 arriva in Italia circa 5 mesi dopo il debutto in Cina. In termini di specifiche tecniche, possiamo dire di conoscere già gli smartphone di Xiaomi, ma le sorprese non mancano. E riguardano - come probabilmente avrai già intuito - i prezzi per lo stivale.

La gamma Redmi Note 12 arriva in Italia: al via i preordini su Amazon

Redmi 12 5G

Partiamo con il modello base, ovvero il Redmi 12 5G. Lo smartphone ha un display FHD+ da 6,67 pollici, di tipo AMOLED e con un refresh rate a 120Hz. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 865 octa-core con GPU Adreno 610, ben supportato da 4GB di RAM e 64/128GB di archiviazione (espandibile fino a 1TB con microSD).

Il device è munito di un lettore di impronte digitali e di una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 33 watt. Ma la vera chicca è il comparto fotografico:

Fotocamere posteriori Principale da 50 megapixel Grandangolo da 8 megapixel Macro da 2 megapixel

Fotocamera frontale da 13 megapixel

Ora qualche ovvietà: USB-C, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC e sistema operativo Android 13 con MIUI 14.

Redmi Note 12 Pro

La variante Pro ha lo stesso display, ma un bel po' di upgrade per (quasi) tutto il resto. Lo smartphone ha dalla sua infatti il processore MediaTek Dimensity 1080 octa-core con GPU Mali-G68, 6/8GB di RAM LPDDR4X e, soprattutto, le fotocamere.

Fotocamere posteriori Principale: Sony IMX766 da 50 megapixel, 1/1,56'' sensor size, f/1.8, 1 µm, 2 µm 4-in-1 Super Pixel size, OIS Grandangolo: 8 megapixel, f/2.2, FOV 119° Macro: 2 megapixel, f/2.4

Fotocamera frontale: 16 megapixel, f/2.45

Cambia di conseguenza anche il prezzo. Guardando il listino, si partirebbe da 399,90€, ma su Amazon il preordine parte invece da 379,90€.

Redmi Note 12 Pro+

Concludiamo con la vera star dell'intera gamma, uno smartphone che fa del reparto multimediale il suo vero punto di forza. Rispetto al modello Pro "di base", infatti, troviamo una fotocamera principale da 200 megapixel.

Fotocamere posteriori Principale: 200 megapixel, 1/1,4'' sensor size, f/1.65, 0,65 µm, 1,12 µm 4-in-1, 2,24 µm 16-in-1 Super Pixel Size, OIS Grandangolo: 8 megapixel, f/2.2, FOV 119° Macro: 2 megapixel, f/2.4

Fotocamera frontale: 16 megapixel, f/2.45

Il prezzo lievita ancora: 499,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.