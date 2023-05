Redmi Note 12 5G a 216€ è un VERO AFFARE (pochi pezzi)

Vuoi acquistare uno smartphone dalle ottime prestazioni e hai un budget che si aggira intorno ai 200 euro? Oggi lo puoi avere ma devi fare in fretta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Redmi Note 12 5G a soli 216,99 euro, invece che 299,90 euro.

Con questo sconto del 28% avrai un risparmio di oltre 83 euro. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Redmi Note 12 5G: super batteria e ampio schermo

Redmi Note 12 5G si presenta con un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici e con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il potente processore Snapdragon con tecnologia 5G garantisce prestazioni eccellenti e una velocità di connessione Internet strabiliante. Inoltre in questa versione avrai ben 128 GB di memoria interna che potrai espandere tramite una microSD.

Possiede una super batteria da 5000 mAh e una ricarica rapida da 33 W. È dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP, in grado di cogliere anche i dettagli più piccoli e renderli al meglio. Con obiettivo ultra-grandangolare e macro sarai un fotografo professionista.

Ora non è più il momento di leggere. Il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo potrebbero sparire da un momento all'altro. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Redmi Note 12 5G a soli 216,99 euro, invece che 299,90 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se però non stai più nella pelle, clicca qui e, con solo 13 euro in più, puoi beneficiare della spedizione Prime e riceverlo già domani. Se non sei ancora abbonato fallo adesso.

