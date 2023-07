Redmi Buds 4 Lite: su Amazon maxi sconto del 37%

Redmi Buds 4 Lite sono gli auricolari del brand economico di Xiaomi con Bluetooth 5.3, certificazione IP54 e autonomia fino a 20 ore con custodia di ricarica. Tre elementi che, uniti al prezzo, spiegano il successo di queste cuffie ultraleggere da 3,92 grammi.

L'ultima offerta Amazon è di quelle da non perdere: 37% di sconto sul prezzo consigliato di 34,99 euro, il che significa che ti bastano 22 euro per portare a casa gli auricolari Redmi. E se sei cliente Prime la spedizione è gratuita e super rapida.

Redmi Buds 4 Lite in sconto del 37% su Amazon

I nuovi auricolari economici di Redmi si contraddistinguono dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di 22 euro è di per sé eccezionale, ma anche dal punto di vista della qualità le cuffie Buds 4 Lite non lasciano nulla di intentato.

A partire dal driver dinamico da 12 mm, in grado di offrire toni bassi più corposi e toni alti più chiari, riducendo di molto la distorsione. L'altra bella sorpresa è la presenza del Bluetooth 5.3, che offre un'esperienza d'uso migliore grazie alla stabilità dell'audio e al risparmio sul fronte del consumo energetico.

Pollice in alto anche per la batteria di lunga durata. Con la custodia di ricarica si raggiungono fino alle 20 ore di utilizzo, mentre una singola ricarica garantisce fino a 5 ore. L'altro punto di forza degli auricolari Redmi è il peso piuma di appena 3,92 grammi per ogni auricolare, per un peso complessivo di 35 grammi. Tutto questo si traduce in una maggiore comodità nell'indossarli.

Cogli al volo l'ultima offerta su Redmi Buds 4 Lite di Amazon per beneficiare del maxi sconto del 37 per cento e risparmiare così 13 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

