Red Hat Enterprise Linux 10: le GTK2 saranno deprecate

Il team di coder Red Hat ha annunciato ai clienti dell'azienda ed alla community di utenti che sulla prossima major release di Red Hat Enterprise Linux, storica distribuzione, le librerie GTK2 saranno completamente deprecate e verranno quindi totalmente rimosse dai repository del sistema. Il GTK2 tool è stato per diversi anni uno standard per quanto concerne lo sviluppo di applicativi. Lo stesso GNOME 2, basato appunto sulle GTK2, è rimasto l'ambiente grafico di riferimento per decine di distribuzioni Linux anche parecchio tempo dopo il rilascio di GNOME 3. Questo perché in ambito business è più difficile introdurre cambiamenti rispetto ai più comuni utenti desktop casalinghi. Per tale motivazione è tutt'oggi possibile trovare in Red Hat Enterprise Linux 9 le librerie GTK2 ed i vari tool e software annessi.

Quindi a partire da Red Hat Enterprise Linux 10 le GTK2 saranno abbandonate in favore delle GTK3 e delle più moderne GTK4. Ovviamente non si tratterà di un cambio repentino tale annuncio arriva infatti a diversi anni dal rilascio della prossima versione stabile di Red Hat Enterprise Linux quindi tutti i principali clienti di Red Hat e gli utenti della distribuzione potranno prepararsi senza fretta alla transizione a GNOME Shell o ad altri desktop environment.

Tutt'oggi esistono molte applicazioni che sfruttano ancora le GTK2 anche se sono quasi dieci anni che le GTK3 sono in circolazione, uno degli esempi più famosi è il noto editor di immagini GIMP (GNU Image Manipulation Program). Tuttavia i lavori di porting di tale software alle GTK3 dovrebbero essere ultimati nel prossimo futuro, molto prima del rilascio di Red Hat Enterprise Linux 10.

Fortunatamente gran parte del parco software Linux si affida già alle GTK3/GTK4 o ad altri set di librerie più moderne. Dunque tale transizione sarà del tutto indolore per la stragrande maggioranza degli utenti della distribuzione. Con molta probabilità Red Hat farà da apri pista per altri sistemi Linux similari, che quasi sicuramente seguiranno l'esempio di tale azienda ed inizieranno a loro volta la dismissione delle GTK2.