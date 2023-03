Realme GT Neo 3 è attualmente disponibile ad un prezzo incredibile su Amazon

Il Realme GT Neo 3 è un telefono Android di fascia medio-alta che offre un'esperienza simile a quella di un device senza le caratteristiche più pregiate di quest'ultima, come il display curvo in vetro frontale, le fotocamere con teleobiettivo o gli schermi ad altissima risoluzione. In generale, non è difficile raccomandare positivamente telefoni come questo. Acquistalo su Amazon a soli 399,99€ invece di 599,99€.

Il telefono si presenta con una parte posteriore costituita da un vetro arrotondato che ha un aspetto completamente opaco. Non presenta riflessi e resiste molto bene alle impronte digitali. Il dispositivo non dispone di un jack per cuffie da 3,5 mm, ma gli altoparlanti del telefono sono superiori alla media, con due altoparlanti che producono un volume sufficiente in basso e un volume elevato, senza essere eccessivi.

Le dimensioni del display del Realme GT Neo 3 sono di 6,7 pollici, con una risoluzione di 2412 x 1080 pixel. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz garantisce uno scorrimento fluido durante la navigazione nelle applicazioni. Il Gorilla Glass 5 è stato utilizzato per lo schermo e Realme ne aggiunge una protezione in fabbrica per ridurre la probabilità di danni. La luminosità massima è accettabile e il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di forte luce solare.

La caratteristica principale del Realme GT Neo 3, la ricarica a 150W, è assente dai suoi predecessori, il Realme GT 2 e il GT Neo 2, che offrono processori (probabilmente) superiori allo stesso prezzo. La frequenza di aggiornamento ultra-dinamica è sostituita da una modalità di selezione automatica che alterna 60 Hz e 120 Hz a seconda del programma.

Il sistema operativo del Realme GT 3 Neo è Android 12 e su di esso si basa RealmeUI 3.0. In generale, il Realme GT Neo 3 si comporta bene nelle situazioni quotidiane e non ha mostrato alcun problema. Nonostante alcune piccole concessioni, il dispositivo offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, soprattutto considerando la caratteristica della ricarica a 150W, che lo rende una scelta interessante per chi cerca un telefono economico e performante. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

