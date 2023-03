Realme Buds Air 3 Neo: a questo prezzo difficile trovare di meglio

Le Realme Buds Air 3 Neo sono delle cuffie auricolari true wireless versatili, con una qualità audio superiore alla media e degli ottimi microfoni per effettuare chiamate ovunque ci si trovi. Presentate lo scorso anno insieme al Realme Watch 3, oggi le puoi acquistare su Amazon in offerta a 29,99 euro anziché 39,99 euro, per effetto dello sconto del 25%. E se hai l'abbonamento Prime, le spese di spedizione sono gratis.

Realme Buds Air 3 Neo in sconto del 25% su Amazon

Gli auricolari delle Buds Air 3 Neo di Realme sono in-ear, si tratta quindi di un modello comodo da indossare anche per lunghi momenti della giornata. Inoltre vantano la certificazione IPX5, ciò significa che li puoi portare con te anche per praticare attività fisica all'aperto. Uno dei principali punti di forza di queste nuove cuffie dell'azienda Realme è il driver, che consente di ottenere un'esperienza sonora sopra la media, con bassi profondi e corposi a cui si aggiunge il supporto alle tracce audio Dolby Atmos.

Promossi a pieni voti anche i microfoni, dotati di tecnologia ENC per la soppressione dei rumori esterni. Un ulteriore loro punto di forza è l'autonomia: con una singola carica sono capaci di raggiungere le 7 ore di riproduzione musicale, mentre se si usa la custodia si arriva fino a 30 ore di autonomia.

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari true wireless dall'eccezionale rapporto qualità-prezzo, con degli ottimi microfoni per le chiamate all'aperto e una qualità sonora superiore alla media, le Realme Buds Air 3 Neo rappresentano oggi l'acquisto ideale. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per comprarle a meno di 30 euro e riceverle a casa tua già a partire dalla giornata di domani.

