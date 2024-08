realme 12X: lo sconto su eBay è FUORI DI TESTA, risparmia 291€ (-62%)

realme è un'azienda nota per offrire dispositivi di qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su eBay, il suo 12X viene messo in mega sconto del 62% per un costo finale 178,99€.

Ecco cosa potrai fare con realme 12X

Il realme 12x è uno smartphone innovativo che offre un'esperienza 5G all'avanguardia e un design elegante e funzionale. Dotato di un display da 6.5 pollici con una risoluzione di 1604x720 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, questo dispositivo garantisce un comfort visivo eccezionale e una reattività sorprendente grazie alla frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz.

Il realme 12x è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 6100+ 5G, che utilizza un processo TSMC avanzato a 6 nm e una CPU con velocità di clock fino a 2,2 GHz. Questo assicura un'efficienza di elaborazione più rapida e un consumo energetico ridotto. La connettività 5G ottimizza l'utilizzo della rete in base alle attività, risparmiando energia e garantendo un segnale ottimale.

Il design del realme 12x è altrettanto impressionante. Con uno spessore di soli 7,89 mm e un peso di 190 grammi, il telefono offre una sensazione perfetta al tatto grazie al design laterale con angolo a C. La fotocamera principale da 50 MP e la fotocamera frontale da 8 MP permettono di catturare immagini e video di alta qualità.

La batteria da 5000 mAh assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni, e la ricarica avviene tramite una porta USB tipo C. Il Bluetooth 5.3 garantisce connessioni rapide e stabili con altri dispositivi. Il realme 12x supporta anche una memoria esterna fino a 2 TB, offrendo ampio spazio per tutti i tuoi file e applicazioni.

