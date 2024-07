realme 12 Pro+: smartphone di altissima qualità MAXI SCONTATO del 25%

realme è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di smartphone di qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, il realme 12 Pro+ viene scontato del 25% e viene venduto a 410€.

Tutte le specifiche e le caratteristiche di questo smartphone

Il realme 12 Pro+ racchiude al suo interno il sistema fotografico più avanzato di sempre, con la prima fotocamera periscopica nella storia della serie numerica, la migliore fotocamera Sony IMX890 OIS del segmento e l'algoritmo di imaging più avanzato del settore.

Il display curvo da 120Hz offre un'esperienza visiva da flagship. Con il display Pro-XDR, ammirerai le foto in tutta la loro brillantezza, catturando l'intera gamma dinamica delle foto HDR per risultati impeccabili. La protezione della vista è garantita dall'attenuazione PWM ad alta frequenza pari a 2.160Hz, che si attiva automaticamente in condizioni di scarsa luminosità.

Il processore Snapdragon da 4nm offre un incredibile potenziale energetico combinato a un consumo ridotto, per un'esperienza ottimale, reattiva ed efficiente in ogni circostanza. La CPU octa-core fino a 2,4 GHz, la Dual Carrier Aggregation Technology e un punteggio di benchmark AnTuTu superiore a 660.000 garantiscono prestazioni eccezionali.

La batteria da 5.000mAh offre una lunga durata e la ricarica SUPERVOOC da 67W permette di ricaricare dallo 0 al 50% in soli 19 minuti. Il sistema di raffreddamento VC da 3.394 mm² copre le principali fonti di calore della scheda madre, migliorando notevolmente l'efficienza di diffusione del calore. Il realme Design Studio, in collaborazione con Ollivier Savéo, segue la tradizione orologiera del 18° secolo per creare design dai dettagli raffinati.

Su Amazon, oggi, il realme 12 Pro+ viene messo in mega sconto del 25% per un prezzo finale e totale di 410€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.