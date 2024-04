realme 12 Pro+: oggi risparmi 100€ sull'acquisto su Amazon

realme è un'azienda nota per offrire dei dispositivi di qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, il realme 12 Pro+ viene messo in sconto del 20% per essere poi venduto al costo totale e finale di 399,99€.

Mega offerta: 20% di sconto sul realme 12 Pro+

Il realme 12 Pro+ è dotato di una Fotocamera Periscopica per Ritratto e di un sensore Sony IMX890 OIS, cattura immagini nitide e dettagliate con una stabilità eccezionale, garantendo una vera e propria esperienza fotografica di ultima generazione. Grazie all'algoritmo MasterShot omnifocale, ogni scatto è perfettamente ottimizzato per risultati sorprendenti in qualsiasi condizione.

Il display curvo da 120Hz del realme 12 Pro+ offre una lucentezza ottima e un'esperienza visiva simile a quella di un flagship, con la tecnologia Pro-XDR che assicura colori vividi e dettagli precisi. La protezione della vista è garantita dall'attenuazione PWM a 2.160 Hz e dal picco di luminosità di 950 nit, offrendo un comfort visivo superiore anche nelle situazioni più luminose.

Il design del realme 12 Pro+ è una vera opera d'arte, ispirato agli orologi di lusso e caratterizzato da una lavorazione magistrale. Il cinturino 3D e la pelle vegana di elevata qualità conferiscono un tocco di eleganza e raffinatezza, rendendo questo smartphone non solo uno strumento tecnologico, ma anche un accessorio di stile.

Con una combinazione vincente di prestazioni e autonomia, il realme 12 Pro+ offre una batteria di lunga durata da 5.000mAh e una ricarica SUPERVOOC da 67W, garantendo una carica rapida e una durata eccezionale per affrontare qualsiasi sfida giornaliera senza preoccupazioni.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 20% sul realme 12 Pro+ che viene venduto al costo finale di 399,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.