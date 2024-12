Realme 12+ 5G: per chi vuole spendere poco senza fare grandi sacrifici (219€)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti consente di avere uno dei migliori smartphone di fascia medio bassa spendendo veramente pochissimo. Sto parlando del mitico Realme 12+ 5G da 256 GB che ora puoi acquistare su Amazon a soli 219 euro, invece che 359,99 euro.

Non tardare perché ovviamente a questo prezzo andrà a ruba e ci sono poche unità disponibili, anzi pochissime. Con lo sconto del 39% oggi avrai un risparmio di ben 141 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme 12+ 5G a un prezzo favoloso

Se vuoi spendere il meno possibile senza dover fare grossi sacrifici allora Realme 12+ 5G dev'essere tuo all'istante. Se ami la fotografia puoi goderti la meravigliosa fotocamera con sensore Sony LTY-600 da 50 MP, dotata di stabilizzatore ottico, grandangolare e macro. Ha un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici con un velocissimo refresh rate a 120 Hz e una luminosità eccellente per essere sempre visibile.

Grazie al suo potente processore MediaTek Dimensity 7050 e ai suoi 8 GB di RAM, garantisce ottime prestazioni, anche per giocare ai titoli più recenti. Inoltre in questa versione avrai a disposizione ben 256 GB di memoria interna. Possiede una grande batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce da 67 W e una doppia modalità di connessione 5G per navigare su Internet velocemente. E poi è anche maneggevole con il suo peso di soli 190 grammi circa e uno spessore di appena 7,87 mm.

Insomma questo è uno smartphone di qualità che oggi ti puoi portare a casa a un prezzo vantaggioso. Quindi non aspettare troppo, vai subito su Amazon e acquista il tuo Realme 12+ 5G da 256 GB a soli 219 euro, invece che 359,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

