reactjsday 2024: l'evento su React il 25 ottobre a Verona

Se siete dei Web Developer o volete diventarlo, non potete perdere l'appuntamento con il reactjsday 2024. Parliamo della X edizione di una conferenza italiano incentrata su React e organizzata dai ragazzi del GrUSP. L'evento, che avrà luogo il 25 ottobre a Verona presso l'Hotel San Marco in Via Longhena 42, sarà l'occasione per esplorare ed approfondire le ultime evoluzioni e le best practice di un framework JavaScript che vanta ormai una storia più che decennale.

Di cosa si parlerà

Nel corso della reactjsday 2024 sviluppatori di lungo corso e neofiti potranno incontrarsi, scambiare esperienze e insight, fare networking e approfondire argomenti riguardanti AI, SSR, React Server Component, accessibilità, testing, compilazione, Figma, Design System, Firebase, React Native, State management, Netxt.js e non solo.

Nella giornata che precede la conferenza, il 24 ottobre, si terrà inoltre un workshop appositamente dedicato al Design System, tenuto da Filippo Giannessi (Senior Growth Product Designer @ YAZIO) e intitolato "The science of a button: introduction to design system for JS developer".

La lineup del reactjsday 2024

La lineup della conferenza è online:

Andrea Zilibotti - "How to build cross-platform design systems in React Native: Musixmatch's case study".

Aurora Scharff - "Enhancing Forms with React Server Components and React 19".

Dani Coll - "Multithreading in React: A guide to Web Workers".

Gabriele Petronella - "Design systems adventures with React and TypeScript".

Giuseppe Funicello - "The magic behind the React compiler".

Jepser Bernardino - "The State Management Rollercoaster".

Julia Undeutsch - "Accessibility in React Application".

Kelly King - "Elevate your React workflow with Figma".

Matheus Albuquerque - "A Decade React's Rhapsody of Life".

Matteo Manchi - "Do Frontend Devs dream of Backend functions?".

Tim Kumpat - "Supercharge your React side project with Firebase".

Nicola Zaghini - "Think Your React Native App Can't Run on the Web? Think Again!".

Alexandra Spalato - "AI for React Developers: Opportunities, Learning, and Innovation".

Per celebrare i 10 anni dell'appuntamento, questa volta gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare gli sforzi e la conferenza avrà ben due track.

Come partecipare

L'evento reactjsday 2024 potrà essere seguito sia in presenza che online. Ci desidera assistere in presenza ha la possibilità di acquistare il biglietto con uno sconto del 10% grazie al codice media_HTMLIT.