React 19: rilasciata la versione stabile

Gli sviluppatori di React, una delle librerie JavaScript più popolari per lo sviluppo di interfacce utente, hanno rilasciato ufficialmente la versione stabile 19. Questo aggiornamento porta con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per ottimizzare le prestazioni, garantire una maggiore accessibilità e semplificare lo sviluppo.

Le novità di React 19

Con React 19 è ufficialmente stabile anche il supporto per i Server Components. Questa funzionalità consente di eseguire rendering parziali su server. Lo scopo è quello di migliorare le prestazioni e ridurre il carico di lavoro sui client. I Server Components sono utili soprattutto in applicazioni che richiedono un rendering dinamico.

Il team del framework consiglia di orientarsi verso framework integrati, in particolare Next.js, per sfruttare al meglio questa novità. L'utilizzo di Server Components in un'applicazione standalone potrebbe risultare infatti complesso e laborioso, in particolare per chi non ha esperienza avanzata nell'uso di React. Next.js fornisce invece strumenti pronti all'uso che semplificano l'adozione delle nuove feature.

Esso infatti ha la capacità di combinare rendering lato server, static site generation e client-side rendering. La sua nuova versione offre un'integrazione più completa con i Server Components e il data fetching, facilita quindi la creazione di applicazioni scalabili.

Le funzionalità concorrenti sono state ulteriormente perfezionate. Il rendering asincrono diventa così più prevedibile. L'aggiornamento introduce infatti alcune ottimizzazioni che dovrebbero risultare evidenti durante le transizioni di stato più complesse.

Da segnalare anche una nuova serie di API che semplificano la gestione dello stato globale e locale nelle applicazioni. Queste interfacce di programmazione offrono maggiore flessibilità e controllo. In particolare perché riducono la necessità di generare dipendenze da librerie di terze parti.

React 19 include infine strumenti pensati per garantire che le applicazioni siano maggiormente accessibili. A questo proposito gli sviluppatori possono ora utilizzare funzionalità appositamente pensate per verificare e migliorare l'accessibilità direttamente durante il ciclo di sviluppo.

Aggiornamento all'ultima versione

Per aggiornare il proprio ambiente di sviluppo o produzione alla versione stabile di React 19 e ReactDOM è sufficiente eseguire il comando:

npm install react@19 react-dom@19

Se le librerie sono già installate il comando aggiorna React e ReactDOM all'ultima release. Se non sono installate aggiunge entrambe al progetto corrente.