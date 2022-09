Raspberry Pi OS: arrivato il supporto a NetworkManager

Gli sviluppatori della Raspberry Pi Foundation, ovvero la fondazione che si occupa dello sviluppo ed evoluzione della nota board ARM low-cost, hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Raspberry Pi OS, il sistema operativo di riferimento per il device basato sulla distribuzione Linux Debian e sull'ambiente grafico LXDE, che include una serie di novità davvero interessanti che consentono di migliorare la già buona user experience del Raspberry Pi. Ad esempio una della innovazioni di maggiore rilievo riguarda il supporto a NetworkManager, il noto gestore di reti open source che permette, sia tramite shell con con una GUI (Graphical User Interface) maggiormente user friendly, appunto di amministrare le diverse connessioni ad internet oltre ad impostare i vari parametri di connessione, come una proxy o i DNS (Domain Name System).

NetworkManager adesso è il gestore di reti di default di Raspberry Pi OS e l'utente se lo ritroverà attivo fin dalle prime fasi di configurazione del sistema operativo. Altra novità presente in questo update è il nuovo audio input plugin che mostra le diverse periferiche audio ed i microfoni connessi ed i relativi volumi in modo migliore rispetto alla soluzione precedente.

Sempre in tale aggiornamento è possibile reperire delle comode keyboard shortcut per aprire rapidamente i plugin dedicati alle connessioni WI-FI e Bluetooth. Inoltre è ora presente anche un nuovo sistema di updated notification che mostra le notifiche di aggiornamento del sistema dopo lo startup del sistema.

Novità anche per il tool Piwiz, l'utility utilizzata per il first-run startup wizard ovvero la configurazione iniziale al primo boot di Raspberry Pi OS. Questo programma può ora interfacciarsi con NetworkManager. Inoltre l'utente non potrà più utilizzare come user name la parola "root" durante la creazione dell'account. Anche il configuration tool da CLI (Command Line Interface) raspi-config è stato adattato in modo tale da implementare NetworkManager.