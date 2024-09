Raspberry Pi lancia beta di Pico VS Code per coding più semplice

Raspberry Pi ha lanciato ufficialmente la beta pubblica della sua estensione Pico Visual Studio Code. Si tratta di uno strumento progettato per semplificare il processo di sviluppo per le schede Raspberry Pi serie Pico. Pico VS Code è un'estensione Microsoft Visual Studio Code che semplifica la creazione, lo sviluppo e il debug di progetti per le schede Raspberry Pi Pico. Questa elimina la necessità di configurazioni e installazioni complesse. Ciò consente agli utenti di iniziare a programmare rapidamente all'interno della familiare interfaccia di Visual Studio Code. La documentazione offline è integrata direttamente in VS Code, fornendo un rapido accesso ai riferimenti API e alle specifiche hardware senza una connessione Internet. Inoltre, l'estensione supporta anche MicroPython, un'implementazione snella ed efficiente di Python 3 per microcontrollori, ideale per la prototipazione rapida e la sperimentazione.

Raspberry Pi: come installare l’estensione Pico VS Code

Per iniziare ad usare l’estensione bisogna assicurarsi che il proprio ambiente di sviluppo soddisfi i requisiti di base delineati per la tua piattaforma specifica (Raspberry Pi OS, Windows, macOS o Linux). È possibile installare l'estensione direttamente da Visual Studio Code Marketplace o scaricare e installare manualmente il pacchetto. Basta aprire la scheda Estensioni sul lato sinistro di VS Code (o premere Ctrl+Shift+X su Windows/Linux, o Cmd+Shift+X su macOS). Fatto ciò, nella barra di ricerca digitare pico-vscode. Infine, quando verrà visualizzata l'estensione, basterà semplicemente selezionare Installa. Gli utenti possono scegliere tra "New Project From Example" per progetti C/C++ o "New MicroPython Project" per progetti MicroPython. A questo punto, l'estensione configurerà il sistema di compilazione e fornirà gli strumenti necessari per compilare, caricare e debuggare il codice.

Naturalmente, prima di installarla, è necessario tenere a mente che si tratta sempre di una versione beta. Nonostante la Raspberry Pi Foundation abbia deciso di rilasciarla a una gamma leggermente più ampia di utenti potrebbero comunque verificarsi bug inaspettati che potrebbero portare anche al blocco del proprio progetto. Ad oggi non è ancora chiaro quando tale estensione verrà rilasciata in versione alpha.