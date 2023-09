Raspberry Pi 4: disegnare virtualmente grazie all’AI

Raspberry Pi 4 si trasforma in una sorta di “Pictionary Air”, la versione del celebre gioco da tavolo che permette di creare immagini disegnando in aria con una penna. Come mostrato dal canale YouTube Sparklers: We Are The Makers, utilizzando l’intelligenza artificiale e una videocamera, Raspberry Pi permette di disegnare in aria utilizzando le proprie dita, il risultato viene mostrato poi immediatamente su schermo.

Come funziona il disegno virtuale con Raspberry Pi 4

Il progetto mostrato dallo youtuber sul proprio canale si chiama “AI-Virtual-Painter-using-Raspberry-Pi”, è stato creato in codice Python ed è già disponibile su GitHub. Naturalmente, per poterlo provare è necessario avere un dispositivo con Raspberry Pi 4 (ma potrebbe andare bene anche un Raspberry Pi 3B+).

Naturalmente bisognerà avere anche OpenCV e MediaPipe, per il riconoscimento delle immagini, e una fotocamera da collegare al computer. Dopo aver seguito la procedura di installazione (che si trova su GitHub), si apriranno due finestre. La prima è di output (dove si dovrà effettivamente disegnare).

Nella seconda (quella di disegno) verranno mostrati i risultati del lavoro. Entrambe le schede mostreranno inoltre dei tasti virtuali per eliminare il disegno e per cambiare colore della penna. Per disegnare basterà muovere il proprio indice, come se fosse una penna invisibile all’interno del riquadro. Infine, se si è soddisfatti del proprio lavoro, si potrà salvare il disegno sul PC.

Il disegno virtuale è alla sua fase embrionale e, ad oggi, è soltanto un divertente passatempo. Tuttavia, ciò mostra anche le potenzialità di questo computer, capace di fare tanto anche con pochissime risorse. Tuttavia, nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza l’aiuto dell’intelligenza artificiale, strumento ormai divenuto essenziale per qualsiasi app. Per creare dei disegni virtuali utilizzando Raspberry Pi basta conoscere un po’ il linguaggio Python e seguire le istruzioni che gli sviluppatori hanno pubblicato su GitHub.