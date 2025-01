Raspberry AI ottiene 24 milioni di dollari di investimenti

Raspberry AI, una piattaforma leader di AI generativa per i creativi della moda, ha annunciato oggi di essersi assicurata 24 milioni di dollari in finanziamenti di serie A guidati da Andreessen Horowitz (a16z). Al round hanno partecipato anche gli investitori Greycroft, Correlation Ventures e MVP Ventures, insieme a importanti investitori informali tra cui Gokul Rajaram e Ken Pilot. L’azienda utilizzerà il nuovo finanziamento per accelerare lo sviluppo del suo prodotto e aggiungere i migliori talenti di ingegneria, vendite e marketing al team. Tra i leader della moda globale che utilizzano Raspberry AI per creare stili di abbigliamento, calzature e accessori vi sono Under Armour e Teddy Group.

La fondatrice di Rasberry, Cheryl Liu, ha individuato un'opportunità per applicare l'intelligenza artificiale generativa al fashion design subito dopo che modelli di immagine come DALL-E di OpenAI e la diffusione stabile di Stability AI sono diventati disponibili alla fine del 2022. Come rivelato da Liu alla redazione di Tech Crunch: "Per la prima volta nella storia, è possibile creare rapidamente centinaia di design in un modo che non era mai stato possibile prima". La manager ha poi spiegato che prima dell'AI generativa, i designer dovevano spesso ordinare campioni fisici per visualizzare le loro idee, il che richiedeva settimane. L'altra alternativa era quella di utilizzare vecchi strumenti di progettazione assistita da computer come Browzwear e Photoshop di Adobe. Tuttavia, con Raspberry i designer possono trasformare i loro schizzi in immagini fotorealistiche proprio come apparirebbero sul sito web del marchio.

Raspberry AI: modello capace di comprendere la terminologia specifica della moda

Il prodotto è diventato rapidamente popolare tra i marchi. Oggi, Raspberry conta 70 clienti, tra cui case di moda. Andreessen Horowitz era interessata a investire in un'azienda di intelligenza artificiale in grado di accelerare il processo di produzione di moda. Secondo Bryan Kim, un partner dell'azienda: "Abbiamo incontrato diverse aziende e ci siamo entusiasmati per Cheryl come fondatrice e per il suo approccio alla creazione di un'azienda". Naturalmente, sempre secondo Kim, ha anche aiutato il fatto che Raspberry abbia "clienti di marca molto, molto grandi e importanti"

Mentre Liu ha riconosciuto che Raspberry AI compete con altri generatori di immagini AI come Midjourney, DALL-E e Adobe Firefly, una delle ragioni principali per cui i designer professionisti scelgono il prodotto della sua azienda è la sua capacità di comprendere e interpretare accuratamente la terminologia specifica del settore. La manager Ha fatto un esempio con la parola "fuzzy sweater". Liu ha infatti spiegato che "c'è molta terminologia [specifica del design] dietro quel maglione che un Midjourney non conosce". Un'altra caratteristica specifica del design che RaspberryAI offre è la possibilità di creare immagini da schizzi. Infine, Raspberry utilizzerà i fondi per assumere professionisti di ingegneria, vendite e marketing e per espandersi nel design di prodotti per la casa, l'arredamento e i cosmetici.