Rapid Security Response: Apple rilascia i primi update per tutti

Nel corso delle ultime ore, Apple ha rilasciato i primi aggiornamenti Rapid Security Response (RSR – Intervento di sicurezza rapido) per gli utenti iPhone che eseguono iOS 16.4.1, oltre che per gli utenti iPad che eseguono la medesima realse di iPadOS e per gli utenti Mac che utilizzando macOS 13.3.1.

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, gli aggiornamenti Rapid Security Response sono progettati per fornire agli utenti correzioni di sicurezza senza la necessità di installare un update software completo.

Apple ha iniziato a testare la funzione Rapid Security Response dallo scorso anno, con il lancio di iOS 16 e macOS Ventura. Sino a questo momento, il gruppo di Cupertino ha fornito questi aggiornamenti solo ai beta tester, per cui quelli di oggi sono i primi update parte della categoria che Apple ha rilasciato al pubblico. In futuro, invece, l'azienda renderà disponibili gli aggiornamenti in questione solo per ci esegue le più recenti versioni dei suoi OS.

Su iPhone e iPad l’aggiornamento può essere scaricato come di consueto per quelli “standard” intervenendo dalla sezione Impostazioni del sistema operativo, ma diversamente dai canonici update questo è molto rapido e richiede solo un paio di minuti per download e installazione. Su macOS, invece, la medesima procedura può essere effettuata agendo dalla sezione Impostazioni di Sistema.

Da tenere presente che l'installazione di questi aggiornamenti non è obbligatoria e può eventualmente essere disattivata sempre intervenendo tramite le impostazioni del sistema operativo di riferimento.