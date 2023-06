RAM DDR4 Corsair Vengeance da 16 GB e 3200MHz in sconto del 30% su Amazon

Le Corsair Vengeance SODIMM DDR4 da 16 GB vengono vendute in un kit 2x8 GB, in grado di funzionare a una velocità impressionante di 3200 MHz. Questa velocità ti consente di eseguire programmi e giochi pesanti con facilità, rendendo il tuo sistema più reattivo e veloce. Acquistalo ora su Amazon a soli 42,99€ invece di 61,08€.

Il CL22 indica il ritardo di colonna (CAS Latency) della memoria, un fattore che determina il tempo che la memoria impiega per recuperare dati. Una latenza più bassa significa prestazioni più rapide, e la sigla CL22 garantisce un'ottima performance.

Progettato specificamente per laptop e notebook, questo kit di memoria è compatibile con i processori Intel Core i5 e i7 di sesta generazione. Questo significa che può essere utilizzato per aggiornare un'ampia gamma di sistemi, anche se sono vecchi di molti anni.

Le memorie Corsair Vengeance sono note per la loro qualità e affidabilità. Corsair è un marchio rinomato nel mondo delle memorie per computer, e i prodotti Vengeance rappresentano una delle marche top di gamma in questo settore.

Non lasciarti scappare questa grande promo e acquista un kit che possa aumentare significativamente le prestazioni di cui ha bisogno per il tuo setup, che sia per lavoro o per intrattenimento. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquista questo KIT su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.