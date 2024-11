Radiazioni smartphone: se hai uno di questi modelli stai in allerta

Il tema delle radiazioni emesse dagli smartphone è tornato al centro dell'attenzione, grazie a nuove indagini che confrontano i livelli di esposizione tra vari modelli disponibili sul mercato. Sebbene tutti i telefoni in commercio rispettino le normative vigenti, emergono differenze notevoli tra i valori di radiazioni emesse dai diversi dispositivi.

Ma cosa sono esattamente queste radiazioni? Gli smartphone emettono onde elettromagnetiche a bassa frequenza, essenziali per mantenere la comunicazione con le reti mobili. Questo processo è misurato tramite il valore SAR (Specific Absorption Rate), un indice che quantifica l'energia assorbita dai tessuti umani durante l’uso del telefono.

Uno studio recente, realizzato dall’Ufficio Federale Tedesco per la Protezione dalle Radiazioni, ha analizzato i valori SAR di vari modelli di smartphone, classificandoli in base al livello di emissioni. I risultati evidenziano che i modelli a rischio sono:

Motorola Edge

ZTE Axon 11 5G

Asus ROG Phone 6G Ultimate

Oneplus 6T

Samsung Galaxy A23 5G

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Asus ROG Phone 8 Pro

Oppo Reno 5G

Oneplus 6

Samsung Galaxy Z Fold 4

ZTE Blade V10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A72

LG G7 Thinq

Samsung Galaxy M20

Honor 7A 2018

Samsung Galaxy A50

Motorola Razr 5G

Sony Xperia 5 II

Un reale rischio?

Nonostante ciò, gli esperti rassicurano che, entro i limiti stabiliti, le radiazioni emesse dagli smartphone non rappresentano un rischio significativo per la salute. Tuttavia, è consigliato adottare alcune precauzioni, come tenere il telefono lontano dal corpo, preferire l’uso di auricolari con filo o il vivavoce per ridurre il contatto diretto durante le chiamate.

Queste informazioni possono essere utili nella scelta di un nuovo smartphone, considerando anche il valore SAR oltre alle caratteristiche tecniche, alla durata della batteria e all’aspetto estetico. Sebbene il SAR non debba essere l’unico criterio di valutazione, per molti può rappresentare un fattore aggiuntivo per una scelta più consapevole.