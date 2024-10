Radar: ecco il nuovo strumento di X per monitorare le tendenze

X ha recentemente lanciato "Radar", un nuovo strumento di analisi in tempo reale che consente agli abbonati di monitorare tendenze e conversazioni emergenti sulla piattaforma. Questa mossa arriva in un momento di crescente concorrenza da parte di piattaforme come Bluesky e Threads, che stanno cercando di guadagnare terreno. Radar, che era precedentemente noto come "Insights", offre agli utenti una panoramica dettagliata e in tempo reale dei temi più discussi, consentendo di visualizzare l'andamento delle conversazioni e la loro velocità di crescita.

Inizialmente, lo strumento era stato sviluppato per le "Verified Organizations" e si rivolgeva in particolare ai professionisti del marketing. Questi, abbonandosi al servizio, potevano sfruttare funzioni avanzate come l'analisi delle parole chiave, il monitoraggio delle conversazioni in tempo reale e la visualizzazione delle tendenze in base al volume e alla velocità con cui si sviluppavano. Grazie a queste funzionalità, i marketer potevano pianificare in modo più efficace i loro interventi, identificando il momento migliore per pubblicare e raggiungere così un pubblico mirato.

La versione di Radar attualmente rilasciata è ancora in fase iniziale

Nonostante il potenziale di Insights, il suo costo elevato lo rendeva inaccessibile per molte piccole imprese. Ora, con la reintroduzione di questo strumento sotto il nome di Radar, X lo sta rendendo disponibile agli abbonati del servizio Premium+, che offre diverse funzionalità aggiuntive se sottoscritto tramite il web. Oltre a Radar, gli abbonati Premium+ beneficiano di vantaggi come la verifica del profilo, la possibilità di modificare i post e un'esperienza senza pubblicità.

L'azienda ha dichiarato che la versione di Radar attualmente rilasciata è ancora in fase iniziale e sarà soggetta a ulteriori aggiornamenti. Solo un numero selezionato di abbonati avrà accesso immediato alla nuova funzione, ma si prevede che verrà estesa gradualmente. Alcuni utenti che hanno già avuto modo di provarlo hanno notato miglioramenti nell'algoritmo di ricerca, ma hanno anche segnalato alcune limitazioni, come l'impossibilità di accedere ai dati oltre tre giorni indietro. Altri suggerimenti includono l'implementazione di maggiori opzioni di filtraggio e l'integrazione con X Pro, l'app desktop precedentemente nota come TweetDeck.