Questo SSD Samsung ti permette di avere sempre a disposizione 2TB di storage in MAXI SCONTO

L'SSD esterno Samsung da 2TB rappresenta un concentrato di potenza e affidabilità per le esigenze di archiviazione più intense. Questo SSD portatile non solo offre un'elevata capacità di archiviazione, ma è anche progettato per resistere agli elementi e alle sollecitazioni quotidiane.

Con una certificazione IP65, garantisce una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua e polvere, assicurando che i dati siano al sicuro anche in ambienti avversi. La sua robusta scocca in gomma resistente agli urti lo rende un compagno affidabile anche durante gli spostamenti, in grado di sopportare cadute da un'altezza fino a tre metri.

Ma le sue caratteristiche non si fermano qui. Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen.2, questo SSD è fino a 9,5 volte più veloce dei tradizionali dischi rigidi esterni, con velocità di lettura e scrittura che raggiungono rispettivamente 1.050 MB/s e 1.000 MB/s. Questo significa trasferimenti rapidi e efficienti, che consentono di gestire grandi quantità di dati in tempi incredibilmente brevi.

Che si tratti di backup, trasferimenti di file o lavori creativi in movimento, l'SSD portatile Samsung T7 Shield è pronto a rispondere alle sfide più impegnative. Con la sua combinazione di capacità, velocità e resistenza, si rivela un alleato affidabile per chiunque abbia bisogno di prestazioni elevate e protezione dei dati, ovunque si trovi.

Su Amazon, oggi, l'SSD Samsung da 2TB esterno viene messo in sconto del 31% per poi essere venduto a 178,41€.