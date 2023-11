Questo SSD Portatile Lexar è fulmineo ed è scontato del 50% per il BLACK FRIDAY

L'SSD Lexar è il compagno ideale per elevare la tua esperienza di gioco a nuovi livelli di velocità e stile. Con velocità incredibilmente veloci fino a 2000 MB/s in lettura e 1900 MB/s in scrittura, grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen2x2, otterrai prestazioni di gioco impeccabili.

Il Lexar External SSD non solo migliora il tuo gameplay con prestazioni di alto livello, ma aggiunge anche un tocco di colore e stile grazie ai vibranti LED RGB. L'involucro premium in alluminio con finitura sabbiata offre una maggiore protezione, rendendo questo SSD resistente agli urti e alle vibrazioni.

Progettato per brillare accanto alla tua console o piattaforma di gioco, l'SSD portatile Lexar SL660 BLAZE dispone di un supporto staccabile per un tocco extra di stile. La sicurezza è una priorità con Lexar Solid State Drive, che include una soluzione software di crittografia AES a 256 bit per proteggere i tuoi file in modo sicuro.

La porta USB Type-C (USB-C) assicura una connessione veloce e affidabile. Il pacchetto include un cavo da USB Type-C a Type-C e un cavo da USB Type-C a USB Type-A standard per massima versatilità. Con Lexar, non solo otterrai prestazioni eccezionali, ma anche uno stile invidiabile e la sicurezza dei tuoi preziosi file di gioco.

Su Amazon l'SSD Lexar è scontato del 50% in occasione del Black Friday 2023, per un costo finale di 89,99€.