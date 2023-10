Questo SCONTO sull'SSD Samsung è davvero IMPERDIBILE: PREZZO CLAMOROSO

Il marchio Samsung presenta un SSD con una capacità di archiviazione di 500 GB, una soluzione di archiviazione dati altamente efficiente. Questo dispositivo offre un'interfaccia SATA-600, che raggiunge una notevole velocità sequenziale di lettura/scrittura di 560/530 MB/s, garantendo prestazioni notevoli e tempi di accesso rapidi. Questo SSD è progettato per adattarsi a dispositivi desktop, grazie al suo fattore di forma da 2,5 pollici, che lo rende compatibile con la maggior parte dei case per desktop. Inoltre, offre la praticità e la sicurezza della crittografia hardware, che protegge i dati sensibili da accessi non autorizzati.

Il colore nero conferisce a questo SSD un aspetto elegante e moderno, adatto a integrarsi con vari ambienti di lavoro o di gioco. L'unità a stato solido, o SSD, offre un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto ai tradizionali dischi rigidi, rendendo l'accesso ai dati più veloce e il sistema più reattivo. È una scelta ideale per chi cerca una soluzione di archiviazione affidabile e veloce per il proprio computer desktop. In sintesi, questo SSD Samsung da 500 GB offre elevate prestazioni, sicurezza dei dati e una capacità di archiviazione sufficiente per soddisfare le esigenze di archiviazione di un desktop, rappresentando un potenziamento significativo per qualsiasi sistema.

Ribadiamo l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 26% l'SSD di Samsung per un prezzo d'acquisto finale pari a 44,50€.