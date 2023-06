Mai più senza dispositivi scarichi! Come? Grazie al fantastico power bank da 10.400 mAh che oggi su Amazon paghi davvero pochissimo, solamente 18 euro.

Power bank da 10.400 mAh: piccolo, potente, portatile e super economico

Il power bank da 10.400 mAh che ti proponiamo oggi in offerta è praticamente perfette. Si tratta di un dispositivo piccolo, ultra sottile, compatte ma davvero potente.

La sua grande peculiarità che lo distingue dagli altri prodotti simili presenti sul mercato è la molteplicità di porte di cui potrai usufruire come e quando vuoi. Difatti dispone di ben 2 ingressi (Micro USB / Type C) e 3 uscite (Dual USB/Type-C).

Grazie alle sue dimensioni davvero ridotte, puoi portare il power bank sempre con te difatti può adattarsi a qualsiasi spazio. Puoi metterlo comodamente in tasca, nella borsetta o nello da lavoro o scuola. Dotato di tecnologia avanzata della batteria ai polimeri e sistema di protezione multiuso. Grazie alla capacità di ben 10.400mAh puoi caricare completamente un iPhone per 2 volte e mezza e un Samsung Galaxy per 2 volte.

E poi le porte di questo dispositivo sono smart. Hai a tua disposizione 3 porte intelligenti che possono caricare simultaneamente tre dispositivi alimentati tramite USB e Type-C. E ancora questo è in grado di identificare il dispositivo connesso e in relazione ottimizzare la sua velocità di caricamento, offrendola nel modo più rapido e sicuro possibile.

Ma non finisce qui perché un altro grande vantaggio è la presenza di un display LED che ti mostra l'energia rimanente in percentuale e anche la tensione e intensità di corrente. Inclusi nella confezione, oltre ovviamente al power bank, ricevi anche un cavo di carica da 20cm e un sacchetto utile per il trasporto.

Il prezzo su Amazon è davvero conveniente, quindi non aspettare troppo e mettilo subito nel tuo carrello.

