Questo power bank COSTA POCHISSIMO su Amazon

Vuoi avere sempre il pieno di carica per i tuoi dispositivi? Perfetto allora abbiamo scovato proprio il prodotto che fa per te, si tratta del power bank Bessline da 10000 mAh, ultra sottile e leggero che ora è tuo a soli 13 euro grazie alla possibilità di usufruire di un coupon sconto.

Un power bank super compatto e potente da portare sempre con te

Il power bank Bessline da 10.000 mAh è stato progettato per darti un dispositivo sicuro, scegliendo solo materiali di qualità che rispettano l'ambiente. Design super sottile e leggero ti permettono di portarlo sempre con te, pesa solamente 200 grammi ed ha uno spessore di soli 15 millimetri. Grazie all'elevata potenza puoi tranquillamente ricaricare il tuo iPhone 2 volte.

Hai a tua disposizione uscita e ingressi USB C. L'uso bidirezionale della porta USB C (5V/3A) del caricatore portatile rende la sua velocità di ricarica 2 volte più veloce della maggior parte degli alimentatori oggi presenti sul mercato. In questo modo disponi di prestazioni eccellenti ai terminali sia di ingresso che di uscita. Inoltre questo è anche dotato di comodissimo display LED che ti permette di sapere sempre quanta energia hai ancora a tua disposizione. Si tratta di un ulteriore modo per non rimanere mai a secco di energia per i tuoi dispositivi di uso frequente come smartphone o auricolari.

Inoltre la sua compatibilità è davvero ampia. Il power bank Bessline non è solo adatto per l'uso quotidiano di telefoni cellulari e tablet, ma anche per le esigenze di alimentazione di piccoli dispositivi come cuffie Bluetooth, tracker fitness, orologi intelligenti, altoparlanti Bluetooth, ecc. L'ultimo sistema di chip intelligente del pacchetto batteria ricercato dal marchio ha superato la certificazione di qualità della certificazione CE e FCC, mettendo la sicurezza del cliente al primo posto. Si fornisce all'utente garanzia leader del settore 3 anni e servizio clienti a vita.

Non aspettare perché sta andando davvero a ruba. Prendilo ora a soli 13 euro su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.