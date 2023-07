Questo mouse HP è SUPER SOTTILE, la comodità perfetta in offerta

Stancarsi quando si è al PC è ormai una cosa di tutti i giorni, soprattutto quando per lavoro si utilizza il mouse per molto tempo. Averne uno leggero, ergonomico e sottile diventa quindi un modo per sforzarsi il meno possibile, ed HP lo sa bene.

Per questo ci ha proposto il mouse ultra sottile senza fili HP USB Z3700, che da oggi è anche in offerta su Amazon a meno di metà prezzo: puoi acquistarlo a soli 10,99€, con uno sconto del 52% sul totale e un risparmio per te di ben 12€.

Leggerezza di una piuma, senza fili!

Un mouse silenzioso, senza fili, sottilissimo e leggerissimo: HP con il Z3700 ha raggiunto dei livelli di comodità davvero eccellenti, adatti per chi lavora molte ore al computer. Non solo però, perché grazie ai 1200 sensori ottici, questo mouse offre una precisione eccezionale e una velocità incredibile.

Il mouse ultra sottile senza fili HP USB Z3700 utilizza batteria AA2, e con una di esse puoi lavorare fino a 16 mesi di utilizzo prima di sostituirla. Non avrai bisogno di installazioni di sorta per utilizzarlo, basta collegare il ricevitore USB.

