Questo Mini PC con Ryzen 5 e 16GB di RAM è una BESTIA

È da un po' di tempo che stai valutando l'idea di acquistare un mini PC ma non hai trovato ancora l'offerta giusta per te? Allora dai un'occhiata a questa che è davvero imperdibile. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mini PC Acemagician a soli 339 euro, invece che 439, applicando il coupon in pagina.

Un'occasione unica che ti permette di risparmiare ben 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Mini PC Acemagician con Ryzen 5 e Windows 11 Pro

Sono diverse le caratteristiche che rendono questo mini PC un'ottima occasione da non lasciarsi scappare. Ovviamente la prima cosa che salta agli occhi è il super processore: un AMD Ryzen 5 5500U con 6 Core e 12 Thread. E poi è già installato Windows 11 Pro.

Oltre alla potente CPU e al sistema operativo c'è un ottimo SSD da 512 GB per archiviare tutto quello che vuoi senza patemi e per un'accensione velocissima. Inoltre monta ben 16 GB di RAM che spingono sull'acceleratore garantendosi performance eccezionali. Dulcis in fundo la possibilità di collegare due monitor con risoluzione 4K a 60 Hz, grazie alla scheda grafica AMD Radeon Vega 7.

Cosa bisogna dire d'altro. L'unica cosa da fare adesso è essere veloci perché un'offerta così allettante non può durare molto. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo mini PC Acemagician a soli 339 euro, invece che 439, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

