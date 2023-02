Questa Fire TV Stick 4K di Amazon la puoi acquistare a meno di 25 euro

Grazie a questo dispositivo avrai l'accesso a contenuti multimediali in alta definizione: stiamo parlando della Fire TV Stick 4k di Amazon. Il dispositivo ti permette di vedere contenuti come film, serie TV e servizi esclusivi come Netflix, Disney+ e Prime Video. Inoltre supporta una risoluzione video fino a 4K UHD e si collega al display tramite il connettore HDMI integrato, e grazie alla connessione Wi-Fi dual-band può avere accesso ad internet ad alta velocità. Acquistalo ora su Amazon a soli 24,99€ invece di 58,37€

Puoi facilmente collegarlo ad Alexa, che ti permette di navigare in maniera più semplice tra app e web grazie al processore quad-core e gli 8 GB di spazio di archiviazione.

Il prodotto vanta del supporto per il Dolby, HDR10 e HDR10+, con supporto Audio Home Theater con Dolby Atmos, per riprodurre in streaming più di 1 milione di film e serie TV da Netflix, Prime Video, Disney+, Peacock e altri, e ti permette di ascoltare milioni di brani alla massima qualità.

Accedi rapidamente alle tue app preferite con i pulsanti preimpostati o tramite il comando vocale di Alexa. Il telecomando si collega a Fire TV tramite Bluetooth, e le batterie hanno una durata testata fino a due anni. Le impostazioni sono del tutto personalizzabili, in più potrai cambiare la lingua del tuo dispositivo in qualsiasi momento grazie al tasto dedicato. Facile da configurare, abbastanza compatto da rimanere nascosto: si collega dietro la TV e gli bastano due minuti per la configurazione.

