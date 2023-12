Questa chiavetta USB da 256GB si adatta anche allo smartphone: MAXI SCONTO del 44%

Una chiavetta USB è un dispositivo di archiviazione portatile e oggi, su Amazon, è presente un'offerta con un maxi sconto del 44% sulla chiavetta da 256GB con adattatore anche per gli smartphone, prezzo finale: 22,35€.

Dal PC allo Smartphone è un attimo con questa Chiavetta USB da 256GB

La chiavetta USB da 256GB è una soluzione di archiviazione versatile, dotata di 4 porte integrate: iOS, USB-C, USB 3.0 e micro USB, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Questa pen drive offre la comodità di trasferire video, foto, audio e altri tipi di dati tra dispositivi diversi, consentendo la trasmissione di file, il backup dei contatti e la memorizzazione di dati vari.

Con una velocità di lettura di 80MB/s e scrittura di 40MB/s, la chiavetta USB 3.0 garantisce un trasferimento veloce e un backup efficiente con un solo clic. Questo significa che è il 300% più veloce delle porte USB 2.0, liberando rapidamente la memoria sui dispositivi mobili senza la necessità di cavi o servizi cloud come iCloud.

La chiavetta USB offre la comodità di memorizzare direttamente da essa, consentendo di godere di film e musica in viaggio senza dipendere da una connessione di rete o dalla capacità di archiviazione limitata dei dispositivi.

Per garantire la sicurezza dei dati, la chiavetta USB consente la crittografia tramite password e Touch ID attraverso un'app dedicata. Realizzata in lega di zinco con una struttura elegante a rotazione di 360 gradi, la chiavetta USB è fornita in una scatola di metallo delicata, rendendola anche una scelta ideale per un regalo.

Su Amazon, oggi, la Chiavetta USB da 256GB con adattatore per smartphone è in sconto del 44% per un costo finale di 22,35€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.