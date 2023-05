PureVPN: il pacchetto PureMAX è vostro con questo sconto del 79%

Siete alla ricerca di un servizio VPN completo, che vi offra anche altri strumenti per la protezione dei vostri dati, come un cloud crittografato, un gestore privacy e un password manager? Allora dovreste approfittare del 16° anniversario di PureVPN! Il pacchetto PureMAX è infatti in promozione con lo sconto del 79% e include tutto questo a soli 4,16€ al mese, regalandovi anche quattro mesi in omaggio!

PureVPN: protezione completa con PureMAX

Con PureMAX di PureVPN avrete diversi extra, tra cui Purencrypt, Purekeep, e Pureprivacy. Una combo perfetta per navigare in sicurezza e, al tempo stesso, proteggere i vostri documenti in un cloud crittografato, servendovi di un utile strumento per richiedere la rimozione dei vostri dati personali presenti in rete.

Con il cloud crittografato di Purencrypt potete caricare tutti i vostri file in un unico posto e condividerli in totale sicurezza con altri utenti. In questo modo renderete l'accesso ai vostri file possibile da qualsiasi luogo e dispositivo collegato, tra smartphone, notebook, PC o tablet.

Il gestore password di Purekeep permette invece di memorizzare e organizzare tutte le vostre credenziali d'accesso. Create password complesse per proteggere account o i servizi più importanti, come il conto bancario, l'accesso ai profili social o ai servizi pubblici. Memorizzate tutte le password che volete, non ci sono limiti! Supporta inoltre metodi di autenticazione avanzati e sicuri, come due fattori, impronta digitale o riconoscimento facciale. Nel caso una delle vostre password sia stata violata, verrete subito avvertiti da una notifica in modo che possiate intervenire tempestivamente. Avete già memorizzato le vostre password da qualche altra parte? Potete trasferirle da un altro gestore in pochi passaggi.

Con il servizio per la protezione della riservatezza offerto da Pureprivacy, potrete infine mandare delle richieste per eliminare i dati personali che sono stati collezionati durante la registrazione a dei servizi o la navigazione. Il servizio si occuperà di inviarle per conto vostro e, a operazione conclusa, verrete notificati dell'avvenuta procedura. Una funzione dedicata è inoltre in grado di analizzare i social da voi in uso, per suggerire le modifiche da apportare alle impostazioni di sicurezza.

Non vi resta che sfruttare l'offerta dell'anniversario e fare vostro il pacchetto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.