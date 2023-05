Per fortuna, dopo mesi e mesi in cui è stata praticamente impossibile da acquistare, oggi PlayStation 5 non è più introvabile. E vuoi sapere qual è la periferica perfetta da affiancargli? Le cuffie over-ear Pulse 3D, oggi - nella splendida finitura Midnight Black - disponibili su Amazon a soli 80€ anziché 100€. Infatti, oltre allo sconto del 15% già applicato, risparmi ulteriori 4,23€ al check-out.

Cuffie Pulse 3D, il partner ideale per la tua PlayStation 5

Balza subito all'occhio quanto Sony abbia lavorato al design di queste cuffie over-ear. Ma attenzione, non sono solo belle da vedere e sfoggiare. Tenendo in considerazioni le lunghe sessioni di alcuni gamer, il gigante giapponese ha optato per padiglioni morbidi e soprattutto per una fascia regolabile.

La punta di diamante delle Pulse è il pieno supporto dell'audio 3D di PlayStation 5. Grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech, la console restituisce al giocatore effetti sonori coinvolgenti. Cosa si prova? Il suono sembra provenire da ogni direzione, per sentirsi sempre al centro dell'azione.

L'equalizzazione delle cuffie wireless di Sony, poi, può essere personalizzata direttamente dal menu della console. Ci sono tre preset disponibili subito all'uso e tre slot liberi, così da consentire al giocatore di salvare le proprie preferenze.

Da segnalare ci sono poi il microfono nascosto (due microfoni integrati, posizionati in modo strategico per una acquisizione vocale nitida e ottimizzata dalla tecnologia di eliminazione del rumore) e i controlli facilmente accessibili (tasto "mic mute" e quello per regolare il volume).

