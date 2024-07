PublicWWW: il Source Code Search Engine

PublicWWW è un motore di ricerca appositamente dedicato ai codici sergente. Ad oggi le pagine indicizzate sono oltre 470 milioni ma il progetto è destinato a crescere. Soprattutto per via del fatto che per il momento in rete sono disponibili poche soluzioni dello stesso genere.

Per ciascun argomento cercato dagli utenti sono poi disponibili delle statistiche. Cliccando sulle voci in elenco, sostanzialmente dei file, si può accedere agli snippet disponibili pubblicamente sul web.

Funzionalità di PublicWWW

La piattaforma offre in media oltre un milione di risultati per ogni richiesta. Grazie ad essa si può anche accedere a delle API per gli sviluppatori che desiderano effettuare integrazioni nelle proprie applicazioni. I risultati possono essere scaricati all'interno di un file CSV permettendone quindi l'importazione, mentre per quanto riguarda il ranking essi vengono mostrati e ordinati in base alla popolarità del sito Web di origine.

I contenuti del primo milione di siti Internet per livello di popolarità vengono proposti gratuitamente. Accedere a quelli dei primi 3 milioni di siti Web richiede anche una registrazione. Se si desidera attingere ad un maggior numero di sorgenti sono poi disponibili dei piani a pagamento.

Tra i vantaggi di PublicWWW vi è anche un sistema di riferimenti alle pagine di StackOverflow. Se un file HTML, CSS o JavaScript viene citato in una domanda pubblicata sul servizio della community, il motore di ricerca provvederà a collegarla con il risultato ottenuto.

La piattaforma consente inoltre di scoprire in quali articoli si è stati citati e di trovare le giuste referenze per l'uso di una libreria o di un servizio.

I cluster

Un'altra caratteristica interessante di PublicWWW sono i cluster. Si tratta in pratica di set composti da nomi a dominio indicizzati dal motore di ricerca. Dopo essersi registrato l'utilizzatore potrà popolare il proprio cluster decidendo, ad esempio, le sole piattaforme da cui desidera ricevere degli aggiornamenti.

In ogni caso è sempre possibile effettuare ricerche a partire da keyword o frasi chiave, espressioni regolari, nomi a dominio e molto altro.