PS5 Disc da 825 GB praticamente introvabile a meno di 500 ora su Ebay

La nuova generazione di console è stata inaugurata con l'arrivo della PlayStation 5 di Sony, uno dei prodotti più attesi degli ultimi 2 anni. La PS5 è grande, veloce e potente, con una GPU capace di riprodurre giochi in 4K/HDR e un SSD che carica i giochi alla velocità della luce.

La PS5 è disponibile nella sua forma standard o come PS5 Digital Edition che non ha un'unità ottica. La PS5 Digital Edition è effettivamente identica alla PS5 Disc, e ha la stessa potenza di elaborazione della versione dotata di unità disco.

Il nuovo controller DualSense è un aggiornamento significativo rispetto al DualShock 4. Questo gamepad in bianco e nero è più pesante del controller della PS4, con un profilo che assomiglia più a un controller wireless Xbox che a qualsiasi gamepad DualShock. Ci sono due stick analogici paralleli sotto un pad direzionale a sinistra e pulsanti frontali a destra. Come il DualShock 4, un touchpad si trova tra il pad direzionale e i pulsanti frontali, dove troviamo anche i pulsanti Menu e Condividi. Un pulsante PlayStation si trova tra le levette analogiche, con un piccolo altoparlante e un pulsante per il microfono messo sotto (e un microfono stenopeico).

