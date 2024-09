Prova Apple Music gratis per 1 mese: oltre 100 milioni di brani free

Vuoi provare Apple Music gratis per un mese? Beh, questo è esattamente il momento giusto! Con questa iniziativa puoi ascoltare tutto il catalogo della piattaforma (oltre 100 milioni di brani) in maniera completamente gratuita. Inoltre, hai anche la possiblità di ascoltare musica offline su tutti i tuoi dispositivi Apple. Ma come fare per sfruttare il mese gratuito? La prima cosa da fare è iscriversi al servizio, poi ci sono ancora alcuni passaggi da fare che ti riassumiamo nelle prossime righe.

Con Apple Music gratis per un mese puoi testare il servizio

I passaggi da seguire per attivare la prova gratuita sono questi:

Vai sul sito del servizio

Inserisci il tuo indirizzo email nel campo apposito, oppure l'account Apple

Registrati e inizia a utilizzare la prova gratis

Niente di più semplice, non è vero? Una volta attivata la prova potrai usufruire di tutti i vantaggi di Apple Music. Con un'infinità di nuove uscite costantemente aggiornate, avrai accesso a oltre 100 milioni di brani, senza interruzioni pubblicitarie. Inoltre, potrai sperimentare l’audio spaziale e la qualità lossless, garantendo un’esperienza sonora senza precedenti.

In più, puoi diventare protagonista con Apple Music Sing, cantando le tue canzoni preferite con il supporto dei testi in tempo reale. Oltre al vasto catalogo musicale, Apple Music offre esclusive come interviste e concerti live. Tutto questo è disponibile anche offline, per godere della musica ovunque ti trovi. Insomma, l'app perfetta per chi vive di musica.

Una volta terminato il periodo di prova, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese. A meno che non deciderai di disdire: hai sempre la possibilità di farlo, ovviamente senza pagare alcuna penale. Dai, inizia a testare il servizio, così saprai se effettivamente fa al caso tuo (ma abbiamo pochi dubbi).

