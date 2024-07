Protezione aziendale con Norton Small Business: dì addio al ransomware

Se stai cercando un modo efficace per proteggere la tua azienda dalle minacce informatiche, ti consigliamo di dare un'occhiata al prodotto Norton Small Business. Questo software è stato progettato per migliorare la sicurezza online dei dispositivi dei dipendenti e dei dati dei clienti. Offre una protezione fondamentale per evitare che i malintenzionati digitali possano infiltrarsi.

Il piano annuale è disponibile al prezzo di 99,99€ per il primo anno. Questo pacchetto di sicurezza può essere utilizzato su un massimo di 6 dispositivi e include una garanzia di rimborso di 60 giorni.

Cosa offre Norton Small Business?

Questo antivirus, progettato da una delle aziende più apprezzato del settore, mette a disposizione una protezione completa per i dispositivi, le password aziendali e i dati dei clienti, comprese le informazioni finanziarie. Grazie a un antivirus attivo 24/7, i dispositivi sono protetti da minacce informatiche come spyware, adware e ransomware. Oltre all'antivirus, il prodotto include un firewall per impedire ai cybercriminali di accedere alla rete aziendale.

Un'altra funzionalità importante è il backup del PC su un cloud sicuro, che aiuta a prevenire la perdita di dati aziendali dovuta a ransomware, errori del disco rigido o furto del PC. Da menzionare anche il browser privato, che mantiene il team al sicuro durante la navigazione sul web, mentre il servizio Secure VPN consente di accedere a siti web e applicazioni di lavoro in modo sicuro grazie alla crittografia avanzata.

Insomma: un software antivirus completo, che metterà al riparo diversi dispositivi (desktop o mobile) da tutte le principali minacce informatiche presenti online. Il piano annuale di Norton Small Business è disponibile a 99,99 euro, un prezzo molto interessante considerando i servizi offerti dal pacchetto. Puoi attivare questa offerta direttamente cliccando sul bottone che trovi subito qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.