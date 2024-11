Proteggi le tue password: risparmia il 56% su NordPass Premium

Proteggere le proprie password è essenziale in un mondo sempre più digitale. NordPass Premium, il gestore di password sviluppato da NordVPN, è un'opzione sicura, versatile e semplice da usare. Per i Black Friday, NordPass Premium è disponibile con uno sconto del 56% e 3 mesi aggiuntivi gratuiti: solo €1,29 al mese per i primi due anni (€34,83 anziché €80,73). Inoltre, il piano include una garanzia di rimborso entro 30 giorni, offrendo un’opportunità senza rischi di provare il servizio.

Scegli il piano che fa per te NordPass Premium è disponibile in due opzioni principali, pensate per utenti singoli o per famiglie: Piano Premium : perfetto per un singolo utente, offre accesso a tutte le funzionalità di NordPass a €1,29 al mese (per i primi due anni), con 3 mesi aggiuntivi gratuiti.

: perfetto per un singolo utente, offre accesso a tutte le funzionalità di NordPass a €1,29 al mese (per i primi due anni), con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Piano Family: ideale per famiglie e piccoli gruppi, permette di condividere le funzionalità di NordPass con un massimo di 6 utenti, ciascuno con il proprio account e la propria sicurezza individuale, a €2,79 al mese. Vantaggi di NordPass Premium NordPass è progettato per semplificare la gestione delle password, garantendo al contempo la massima sicurezza per i tuoi dati personali. Ecco alcune delle principali funzionalità che rendono NordPass Premium un’opzione eccellente: Salvataggio e riempimento automatico : NordPass salva e compila automaticamente le credenziali, i passkey e i dettagli delle carte di credito. Una funzione indispensabile per risparmiare tempo durante gli acquisti online e l'accesso ai vari account.

: NordPass salva e compila automaticamente le credenziali, i passkey e i dettagli delle carte di credito. Una funzione indispensabile per risparmiare tempo durante gli acquisti online e l'accesso ai vari account. Generatore di Password complesse : il servizio include un generatore di password avanzato, che crea password uniche e difficili da indovinare, rafforzando così la sicurezza dei tuoi account.

: il servizio include un generatore di password avanzato, che crea password uniche e difficili da indovinare, rafforzando così la sicurezza dei tuoi account. Scansione Web per violazioni di dati : NordPass monitora il web alla ricerca di eventuali violazioni di dati e ti avvisa in caso di compromissione delle tue informazioni personali, consentendoti di agire rapidamente.

: NordPass monitora il web alla ricerca di eventuali violazioni di dati e ti avvisa in caso di compromissione delle tue informazioni personali, consentendoti di agire rapidamente. Identificazione delle Password deboli o riutilizzate : NordPass analizza le tue password per individuare quelle vecchie, deboli o riutilizzate, aiutandoti a mantenerle sicure e aggiornate.

: NordPass analizza le tue password per individuare quelle vecchie, deboli o riutilizzate, aiutandoti a mantenerle sicure e aggiornate. Sincronizzazione Automatica su Dispositivi Multipli : Le tue password sono disponibili su tutti i tuoi dispositivi, grazie alla sincronizzazione automatica. Non importa se passi da un laptop a uno smartphone: NordPass ti mantiene connesso senza richiedere di rieffettuare il login.

: Le tue password sono disponibili su tutti i tuoi dispositivi, grazie alla sincronizzazione automatica. Non importa se passi da un laptop a uno smartphone: NordPass ti mantiene connesso senza richiedere di rieffettuare il login. Accesso sicuro con autenticazione multifattoriale e biometria : Per un ulteriore livello di sicurezza, NordPass supporta l'autenticazione multifattoriale e l’accesso biometrico, proteggendo i tuoi dati sensibili anche in caso di accessi indesiderati.

: Per un ulteriore livello di sicurezza, NordPass supporta l'autenticazione multifattoriale e l’accesso biometrico, proteggendo i tuoi dati sensibili anche in caso di accessi indesiderati. Archiviazione sicura di Carte di Credito e note: Non solo password; NordPass ti permette di archiviare in modo sicuro anche dettagli delle carte di credito e note riservate, rendendo il servizio un archivio digitale sicuro e completo.

