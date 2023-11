Proteggi le tue password con LastPass: provalo gratis per 30 giorni

LastPass è la soluzione ideale per semplificare la gestione delle password e garantire protezione per tutte le tue credenziali. Prova gratuitamente questo ottimo password manager per i primi 30 giorni: non è richiesta la carta di credito e non sarai soggetto ad alcun obbligo. È il momento ideale per liberarsi dal fardello delle password.

Password sicure e protette con LastPass

LastPass offre la comodità di salvare automaticamente le password su ogni dispositivo, garantendo al contempo una sicurezza robusta. Inserire password e informazioni diventa, con LastPass, un processo automatico e istantaneo: non dovrai più ricordare lunghe sequenze di caratteri. Tra gli altri vantaggi c'è il generatore password integrato che assicura la creazione di credenziali uniche e complesse per ogni tuo account.

La piattaforma vanta crittografia d'avanguardia: né l'app stessa né terze parti possono accedere alla tua password principale o ai dati conservati nella cassaforte digitale. La sicurezza è ulteriormente rafforzata da certificazioni internazionali, tra cui ISO 27001, SOC 2 tipo II, SOC 3, C5 e TRUSTe, garantendo il rispetto dei più alti standard di conformità.

Questo password manager, inoltre, include un controllo del dark web. Riceverai avvisi tempestivi nel caso in cui i tuoi dati personali siano a rischio a seguito di una violazione di sicurezza. L'aggiunta di un ulteriore metodo di autenticazione, come l'impronta digitale o un codice monouso, contribuisce a una protezione totale degli endpoint, difendendo il tuo account da hacker e attacchi informatici.

Per coloro che cercano una gestione delle password ottimizzata e una protezione completa su tutti i dispositivi, LastPass Premium è la scelta ideale. Con soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale, questa soluzione offre un'esperienza premium per mantenere al sicuro le tue credenziali. Inizia subito la tua prova gratuita di 30 giorni con LastPass, senza alcun obbligo e senza dover fornire i dettagli della tua carta di credito.

