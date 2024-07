Proteggi la tua azienda con un password manager che funziona

Monitoraggio in tempo reale di eventuali violazioni di dati, impostazioni a livello aziendale, gestione degli accessi in pochi clic: sono questi i principali punti di forza di NordPass Business, il password manager pensato per le aziende e sviluppato da Nord Security, la stessa società che in passato ha creato NordVPN (VPN numero uno del settore).

Al momento la versione Business di NordPass è disponibile in prova gratuita per 14 giorni. Al termine si è liberi di scegliere se disdire il rinnovo automatico oppure rinnovare il piano a partire da 1,79 euro al mese (piano Teams).

Le caratteristiche chiave di NordPass Business

Il gestore di password per aziende NordPass aiuta a promuovere la crescita e la produttività della società. Tra le sue caratteristiche principali si annovera l'archiviazione crittografata end-to-end senza limiti di carte di credito, password, dati personali e note, con la possibilità di accedere a tutte le credenziali da un unico luogo sicuro.

Con NordPass Business è possibile anche memorizzare i dati di pagamento in un vault crittografato, così da consentire l'acquisto di software o altre risorse utili per l'azienda nel giro di pochi secondi. Permette inoltre di mantenere al sicuro i dati sensibili come password Wi-Fi, PIN e codici di recupero.

A questo poi si aggiunge la possibilità di salvare i dati personali e dell'ufficio in un unico luogo, così da risparmiare tempo ogni volta che un partner o un fornitore richiedono queste informazioni.

Puoi beneficiare della prova gratuita della durata di 14 giorni di NordPass Business tramite questa pagina del sito ufficiale NordPass. Al termine, poi, sei libero di scegliere se proseguire o meno, con il rinnovo per il piano Teams a partire da 1,79 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.