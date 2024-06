Proteggi il tuo Smart TV con un antivirus anti-phishing

I cybercriminali sono sempre alla ricerca di nuove opportunità per colpire gli utenti più vulnerabili. A questo proposito, diverse aziende di sicurezza informatica hanno lanciato l'allarme sui rischi che si corrono nell'usare il proprio Smart TV senza una protezione adeguata.

Tra le minacce più diffuse si segnalano adware, spyware, ransomware, scamware, phishing: ciascuna di loro può avere conseguenze assai spiacevoli, mettendo gli hacker nelle condizioni ideali per portare a termine il loro obiettivo (furti d'identità, richieste di riscatto per sbloccare il televisore, e altro ancora).

Una delle soluzioni più efficaci al riguardo è Norton 360 Deluxe, il prodotto sviluppato dall'azienda leader nel settore informatico per offrire una potente protezione per i propri dispositivi, televisori inclusi. In queste ore il piano Deluxe è in offerta a 34,99 euro per il primo anno, l'equivalente di 2,92 euro al mese, grazie a un maxi sconto del 66% sul prezzo di listino (104,99 euro, ndr).

Le caratteristiche chiave di Norton 360 Deluxe

L'account Deluxe delle soluzioni Norton 360 offre una protezione dalle minacce online in tempo reale, salvaguardando le informazioni riservate non appena ci si connette online. Nello specifico, assicura una difesa totale contro virus, malware, ransomware e hacker, su un massimo di cinque dispositivi.

L'altra caratteristica chiave del profilo Deluxe è la funzionalità Secure VPN, attraverso cui si beneficia di una connessione a Internet privata con un servizio di VPN premium. Al di là di questo, poi, si annovera anche un'efficace protezione dei minori e un robusto password manager.

Se scegli di attivare Norton 360 Deluxe per difendere il tuo televisore dalle minacce informatiche, grazie alla nuova promozione hai diritto a uno sconto del 66% sul prezzo di listino, risparmiando così ben 70 euro. E se il servizio non dovesse essere di tuo gradimento, hai 60 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo.

